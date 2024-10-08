Психолог призвала позволить себе осенью больше есть и спать

Осенняя депрессия, как правило, связана со сменой климата, сокращением светового дня, а также перестройкой организма. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова. Кроме того, по ее словам, у многих осень связана с интенсивной работой после летнего отдыха, что также может привести к упадку настроения.

«Люди думают, что покорят все вершины и заработают все деньги мира, но сильный и яркий рывок в работу случается с переоценкой своих сил. Потом людям не хватает энергии, и они впадают в меланхоличные состояния, усталость», — объяснила специалист.

Она посоветовала постепенно входить в рабочий ритм и распределять силы. Также стоит нормально относиться к желанию больше есть и спать. Если же депрессия настигла, важно признать, что это случилось и обратиться за помощью к близким или к специалистам, заключила Сальникова.

Согласно результатам исследования сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) ощущает хандру с наступлением осени. Еще 29% признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. А вот 45% респондентов не замечают у себя признаков депрессивного состояния.

Самым частым симптомом (47%) осенней хандры опрошенные называют легкое снижение энергии и мотивации. 32%, напротив, признаются, что осень сильно на них влияет, появляется сонливость, апатия и работается с трудом. У 10% респондентов заметно снижается концентрация и становится трудно сосредоточиться на задачах.

Ранее россиянам посоветовали пять книг на осень, чтобы справиться с хандрой.