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Суд вынес приговор пятерым адвокатам, обвиняемым в вымогательстве на 3 млрд рублей

Суд признал пятерых адвокатов виновными в вымогательстве на 3 млрд рублей

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Покровский районный суд Москвы вынес приговор в отношении пятерых адвокатов, обвиняемых в вымогательстве имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае на сумму свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал фигурантов виновными по статьям 163 и 309 Уголовного кодекса России (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере и принуждение к даче ложных показаний).

По итогам судебных разбирательств Владиславу Бражникову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Александру Войналовичу — наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Александру Глазырину — наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Генриху Хачатурову — наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Геннадию Родионову — наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Согласно обвинительному заключению, утвержденному Генеральной прокуратурой России, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн «Покровский» создали организованную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму свыше 3 млрд рублей.

8 октября сообщалось, что бывшего следователя приговорили к 16 годам за взятку в 7,3 млрд рублей биткоинами. Коды к криптокошелькам он хранил в папке ноутбука под названием «Пенсия».

Ранее сообщалось, что для экс-главы одного из департаментов Минобороны запросили 17 лет колонии.

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