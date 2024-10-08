Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд проведет закрытое заседание по мере пресечения генералу, обвиняемому в коррупции

Суд закрыл заседание по мере пресечения в отношении генерала Кузнецова

close
Пресс-служба Министерства обороны России

235-й гарнизонный военный суд в закрытом от СМИ и публики режиме рассмотрит просьбу следствия о продлении срока ареста обвиняемому в коррупции начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на закрытии процесса настоял представитель следствия. Он сослался на тайну предварительного следствия.

4 октября сообщалось, что Кузнецову просят продлить срок ареста.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Кузнецов стал сотрудничать со следствием.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами