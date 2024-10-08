Суд проведет закрытое заседание по мере пресечения генералу, обвиняемому в коррупции

235-й гарнизонный военный суд в закрытом от СМИ и публики режиме рассмотрит просьбу следствия о продлении срока ареста обвиняемому в коррупции начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на закрытии процесса настоял представитель следствия. Он сослался на тайну предварительного следствия.

4 октября сообщалось, что Кузнецову просят продлить срок ареста.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Кузнецов стал сотрудничать со следствием.