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Экс-замглавы техцентра департамента культуры Москвы посадили на 14 лет

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-сотрудника департамента культуры Москвы

Московский городской суд утвердил приговор бывшему замглавы технического центра департамента культуры столицы Антону Усенко в виде 14 лет колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом пишет Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

«Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 млн рублей», — говорится в сообщении.

Усенко также запретили в течение четырех лет занимать посты в государственных и муниципальных органах, а также работать в госкорпорациях.

Летом в Москве задержали и арестовали бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Он проходит фигурантом дела о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

По этой статье должностным лицам грозит наказание в виде лишения возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее СК объявил экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову о завершении следствия по делу о растрате.

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