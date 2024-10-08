Один из российских альпинистов в Непале не стал восходить на гору

Российский альпинист Валерий Шамало, который отправился на восхождение горы Дхаулагири в Непале вместе с погибшими товарищами и из-за плохого самочувствия не стал ее покорять, эвакуирован с высоты 6100 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя федерации альпинизма Ленинградской области.

По его словам, Шамало почувствовал себя плохо во время восхождения и решил спуститься в штурмовой лагерь, который располагается на высоте 7400 метров.

В федерации подчеркнули, что именно Шамало сообщил в базовый лагерь о том, что его товарищи пропали.

Источник подчеркнул, что спуститься с 7400 до 6100 метров альпинисту было тяжело, он подморозил легкие. Сейчас он находится в госпитале Катманду, его состояние удовлетворительное, нет опасности для жизни.

Ранее Шамало заявил «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам развернуться. Он отметил, что побоялся подниматься на вершину ночью из-за погодных условий.

8 октября стало известно, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале, их тела были обнаружены при облете с воздуха. Как сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова, шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

Ранее стало известно о трудностях в подъеме тел сорвавшихся с горы в Непале россиян.