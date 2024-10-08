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Стало известно о трудностях в подъеме тел сорвавшихся с горы в Непале россиян

Mash: тела сорвавшихся с горы в Непале альпинистов не могут поднять из пропасти

Спасатели до сих пор не могут поднять из пропасти тела пяти россиян, которые сорвались с горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, из-за особенностей рельефа вертолет не может приземлиться на месте обнаружения тел. В связи с этим спасатели планируют спуститься в пропасть на лебедке.

Также Mash сообщил, что восхождение россиян без использования кислорода началось 1 сентября. Оно должно было закончиться 5 октября.

«Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме. За это каждый участник группы заплатил от 2 до 2,8 тысячи долларов», — говорится в материале.

Об обнаружении тел россиян утром 8 октября сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова. По ее словам, их нашли при облете с воздуха. Шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже. Причиной гибели группы стал срыв связки.

Ранее в Гималаях спасли альпинисток, оставшихся без еды на высоте 6000 метров.

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