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В России назвали главный принцип повышения средней пенсии по старости

Депутат Бессараб: темпы роста пенсии по старости должны опережать инфляцию

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России повышение пенсии должно соответствовать главному принципу – опережать темпы инфляции. В соответствии с этим со следующего года планируется индексация выплат, объяснила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что с января 2025 года страховая пенсия вырастет на 7,3% — это позволит покрыть разницу между ростом пенсий и индексаций с опережением. Причем этот один из случаев, когда прогнозные ожидания не совпали с реальностью, отметила парламентарий.

«Когда мы планировали только повышение на 2025 год пенсии, мы закладывали 4,5% на 1 февраля, но мы видим, что по итогам на текущий период все-таки инфляция опережает прогнозное значение, и уже сегодня принято решение на 7,3% значение принять», — объяснила Бессараб.

Такой подход она назвала более честным и правильным для сложного периода.

Напомним, Минэкономразвития спрогнозировал инфляцию в 7,3% по итогам текущего года. Индексации пенсий, соответствующие этому показателю, ожидают в том числе работающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсий россиян в 2025 году превысит прогнозы и составит в среднем 24,1 тыс. рублей, у работающих пенсионеров может превысить 20 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме назвали способ получать высокую пенсию.

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