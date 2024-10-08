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В России озвучили основные проблемы маркетплейсов

Специалист Котов отнес систему штрафов к основным проблемам маркетплейсов

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Depositphotos

Главной проблемой маркетплейсов в России является то, что продавцы не могут зайти на них со своим товаром без крупных вложений в рекламу. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт сервиса ЮВИГОДА Аик Котов.

По его мнению, у каждого продавца или поставщика должна появиться возможность продавать товары максимально быстро, а также налаживать взаимодействие с максимально широкой аудиторией.

«Следующая проблема — это система штрафов из-за малых остатков товаров продавца, за неправильную упаковку, неверное указание веса, несвоевременную отгрузку, и т. п. Все это ведет к пессимизации карточки товаров, то есть товары опускаются все ниже в ленте маркетплейса вплоть до полного их выпадения из поиска», — добавил Котов.

Накануне сообщалось, что вывести бизнес в России на маркетплейсы в среднем можно за 60-110 тыс. рублей, итоговая стоимость услуг будет зависеть от категории, размера и цены товара, а также от некоторых других факторов. Чтобы выйти на площадку, продавцу нужно будет зарегистрироваться, выложить «пробную» партию товара, заплатить определенный процент в качестве комиссии, а также внести средства за хранение залежавшегося на складах электронной торговой площадки товара и за продвижение.

Ранее в России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.

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