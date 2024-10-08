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Прокуратура Москвы заинтересовалась отказом школы принять ученика в 10-й класс

Прокуратура Москвы вмешалась в ситуацию с отказом принять школьника в 10-й класс

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Pixabay

Московская прокуратура обратила внимание на ситуацию с учеником, которого не зачислили в десятый класс в школе №57. Об этом сообщает РБК.

По словам отца, его сыну, на тот момент ученику девятого класса, не позволили перейти в десятый класс этой же школы из-за академических задолженностей, нарушений дисциплины, низкого балла по ОГЭ по математике и сложностей в освоении программы.

При этом ранее школа публиковала правила перехода в десятый класс, где достаточно сдать ОГЭ на хорошую и отличную оценки. Ученик это сделал.

«Принимая решение о незачислении моего сына в 10-й класс, педсовет даже не принял во внимание опубликованные правила поступления», – поделился родитель.

Он добавил, что только в их классе с такой проблемой столкнулись еще 14 человек. Мужчина подал иск, после чего его сыну на следующий же день предложили место в десятом классе.

В прокуратуре сочли, что школа нарушила закон «Об образовании в Российской Федерации», а именно право на получение среднего общего образования. Директору вынесли представление.

Ранее карьерный консультант связал нежелание школ переводить подростков в десятый класс с нехваткой рабочих специалистов.

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