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Депутат призвал наказывать родителей за выпивших алкоголь детей

Депутат Госдумы Хамзаев призвал ввести наказание для родителей выпивших детей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев призвал ввести административное наказание для родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены за употреблением алкогольных напитков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь», — подчеркнул депутат.

Вместо родителей, по мнению Хамзаева, ответственность может также понести законный представитель ребенка.

Отмечается, что сейчас родители не могут быть наказаны за употребление алкоголя их детьми, кроме случаев, когда доказано вовлечение ими детей к употреблению спиртных напитков.

До этого Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» счел хорошей идеей ввести запрет на продажу алкоголя по всей России в День трезвости, 11 сентября. По мнению Хамзаева, в День трезвости нужно проводить как можно больше разъяснительных мероприятий о вреде алкоголя.

Ранее стало известно, что почти половина россиян сознательно отказалась от алкоголя.

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