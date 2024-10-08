Понасенкову снова отказали в снятии статуса иноагента

Московский городской суд признал законным решение Минюста, отказавшегося пересматривать вопрос о включении историка и блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Блогер в своем иске просил признать незаконной проверку ведомства и обязать провести внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из соответствующего реестра.

Мосгорсуд обосновал свое решение тем, что не получал копию оспариваемого распоряжения, а в акте проверки не указаны обстоятельства и основания для отказа в исключении из реестра иноагентов. Суд также считает, что акт проверки составлен неверно, поскольку в нем не указаны сведения о результатах проверки, нет ссылок на нормы права.

Минюст заявлял, что выявил факты иностранного влияния в ходе проверки материалов блогера, из-за чего ему и было отказано в исключении из списка.

Мосгорсуд согласился с доводами министерства и отклонил жалобу Понасенкова, решение вступило в законную силу.

Этот иск был второй попыткой историка добиться исключения из реестра.

В начале апреля 2022 года Минюст РФ внес Евгения Понасенкова в реестр физлиц-иноагентов, позднее в список СМИ-иноагентов была включена созданная публицистом компания «Первый научный».

Ранее Поперечный заявил, что его «лишили гражданства» из-за активности в соцсетях.