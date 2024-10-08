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Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Ким Чен Ын назвал Путина своим самым близким товарищем

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KCNA/Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын 7 октября поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Поздравительную телеграмму опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что в Пхеньяне вместе с друзьями поднимает бокал за крепкое здоровье российского лидера и его большие успехи в работе.

«Пхеньян всегда будет вместе с Москвой», — отметил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР напомнил, что в июне корейско-российские отношения были возведены в ранг нерушимых «на вечные времена».

Он заверил Путина во всесторонней поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа. Ким Чен Ын подписал телеграмму: «Моему самому дорогому другу».

Накануне музыканты и танцоры из Нигерии записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил директор Русского Дома Белло Иссуфф.

7 октября президент России отметил свое 72-летие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у российского лидера были назначены рабочие встречи закрытого характера,

Ранее политолог назвал главные достижения Путина на посту президента.

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