Почти половина россиян сознательно отказалась от алкоголя

Доля непьющих россиян за 20 лет выросла вдвое и достигла 48%. Об этом пишет »Ведомости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом в 2004 году трезвость сознательно выбирали только 27% опрошенных. Опрос показал, что жители России переходят к «южному» типу употребления алкоголя, то есть стали чаще выбирать некрепкие алкогольные напитки. Самым популярным алкогольным напитком в РФ стало вино — его выбрали 19% опрошенных. На втором и третьем местах находятся пиво и водка с 18 и 11%.

Отмечается, что большинство опрошенных россиян считают «мужскими» напитками пиво, водку, виски и коньяк, а «женскими» — только вино. Отмечается, что вино чаще пьют люди с высшим образованием и хорошим достатком.

Опрос граждан об отношении к алкоголю был произведен 27 сентября. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

До этого психолог Джонс назвала желание употреблять спиртное из-за эмоциональных переживаний четким сигналом о наличии тяги к алкоголю. По мнению специалиста, употребление спиртного с целью расслабиться после трудного дня указывает на наличие проблем с алкоголем или на то, что они могут появиться в будущем.

Ранее в Москве прошел учредительный съезд Партии любителей пива.