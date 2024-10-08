Женщина в Одессе пыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника

На Екатерининской площади в Одессе неизвестная женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Издание отмечает, что ее задержала полиция.

Канал опубликовал видео, на котором женщина стоит на постаменте с флагом и к ней подбегают несколько человек, требующих выкинуть его. Затем к ней подходит мужчина и вырывает полотнище из рук.

7 октября в Одессе прошел второй за последние несколько дней митинг против сноса памятников и переименования улиц. Один из его участников назвал происходящее в стране «политикой дискриминации русскоязычных украинцев».

2 октября вандал облил краской памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы.

В сентябре власти города приняли решение о демонтаже 19 скульптур, в том числе памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.