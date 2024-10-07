В Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (украинского военкомата) попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В разговор военкома и водителя вмешались пассажиры транспортного средства, поэтому водителю удалось остаться в кресле. На кадрах, приложенных изданием, видно, что пассажиры создали «живой щит» вокруг водителя и помешали военкомам подойти к нему.

До этого в Одессе водитель прокатил на капоте сотрудника ТЦК, пытавшегося его вытащить.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе прошел митинг против сноса памятников и переименования улиц.