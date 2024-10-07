Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саратовец принес в больницу откушенный собакой нос

В Саратове собака откусила хозяину нос

close
Pixabay

В Саратове собака откусила нос хозяину, мужчина завернул его в пакет и принес в больницу. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

42-летний житель Саратова лишился носа, когда играл с собакой. Мужчина наклонился к животному, чтобы поцеловать, но пес набросился на владельца и откусил ему нос. Несмотря на шоковое состояние и обширную кровопотерю, россиянин положил нос в пакет и отправился в больницу.

«Пациент быстро доехал до больницы, мы смогли пришить нос. Сейчас мужчина идет на поправку, чувствительность органа восстанавливается. Ринопластика является одной из самых сложных операций. Подобные случаи не всегда имеют положительный исход», — сообщил заведующий оториноларингологическим отделением больницы Александр Гуков.

Как отметили медики, подобный случай в их практике не первый. Пациенты уже приносили в больницу отрезанные уши и носы.

До этого сообщалось, что собака без намордника и поводка укусила ребенка за лицо во Владивостоке. Девочку доставили в медицинское учреждение, где врачи зашили ей раны.

Ранее в Якутии ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами