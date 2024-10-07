Нескольких жителей Дагестана задержали по делу об экстремизме

В Дагестане силовиками были задержаны три местных жителя по подозрению в организации и участии в ячейке международного экстремистского объединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по СКФО.

«Установлено, что в период с 2018 по 2023 год подозреваемые организовали деятельность запрещенной на территории Российской Федерации ячейки международного экстремистского объединения», — сказали в ведомстве.

Всех подозреваемых задержали.

В конце сентября в Брянске суд отправил мужчину в исправительную колонию на два года за участие в деятельности «Союза славянских сил Руси» («СССР»), признанном экстремистской организацией.

Суд выяснил, что 46-летний мужчина участвовал в собраниях, на которых рассматривались темы об изменении основ конституционного строя и нарушения целостности государства. Свою вину мужчина не признал. Его взяли под стражу в зале суда. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Ранее в Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в соцсетях к революции