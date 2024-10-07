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Суд заочно арестовал итальянских журналистов за пересечение границы под Курском

Суд заочно арестовал итальянских журналистов за незаконное пересечение границы РФ

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Ленинский районный суд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ России по региону заочно арестовал итальянских журналистов Симоне Траини и Стефанию Баттистини, которые незаконно въехали на территорию РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что журналисты пересекли границу РФ с территории Украины с целью съемки репортажа о вторжении украинских войск на Суджанский район Курской области.

Оператору Траини и репортеру Баттистини заочно предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России «незаконное пересечение Государственной границы РФ».

7 октября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила два уголовных дела о незаконном пересечении границы под Курском журналистами из Швейцарии и Франции.

В ФСБ отметили, что с 17 августа этого года уголовные дела о незаконном пересечении границы были возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов. Санкция по соответствующей статье уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее западный журналист незаконно посетил Курскую область от имени британской газеты.

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