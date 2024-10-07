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В Нигере поздравили Путина рэпом

Нигерские музыканты записали рэп-поздравление Путину с днем рождения

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Иван Секретарев/РИА Новости

Музыканты и танцоры из Нигерии записали рэп-поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Об этом ТАСС сообщил директор Русского Дома Белло Иссуфф.

«Жители Нигера действительно подошли к поздравлению очень творчески. Рэп, созданный под руководством талантливого Нафию Салиссу, отразил не только уважение к российскому лидеру, но и нашу музыку, нашу культуру. Рэп исполнил певец Мессье Яро, а танцевальную часть представила группа Сахель 24», — сказал Иссуфф.

Песня-поздравление получила название «Владимир Путин рулит». В ней на французском языке поется о работе российского лидера, направленной на улучшение благосостояния народа.

7 октября президент России отмечает 72-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у российского лидера были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран СНГ.

Также Песков рассказал, что сотрудники администрации президента РФ подарили Путину на день рождения поздравительную открытку, написав самые лучшие человеческие пожелания.

Ранее в России представили эксклюзивный iPhone 16 Pro ко дню рождения Путина.

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