В Уфе 60-летний пенсионер застрял в диване

В Уфе помощь спасателей потребовалась пожилому мужчине, который застрял рукой в диване, крики о помощи услышали его соседи. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

В экстренные службы обратились соседи пожилого мужчины, они сообщили, что слышат крики о помощи из квартиры одинокого пенсионера. На место прибыли спасатели.

Выяснилось, что 60-летний уфимец неудачно сел на диван и его рука провалилась в отверстие между корпусом и регулирующим механизмом. Он долго не мог ее вытащить, зажатая конечность начала отекать. Спасателям пришлось снять болты складывающего механизма и при помощи слесарного инструмента раздвинуть элементы дивана. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

До этого сообщалось, что в Уфе врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей на вызов к мужчине, который весит 200 килограмм. Прибывшие на место специалисты помогли медикам погрузить его в машину и разместить там.

Ранее в Москве мужчина-тяжеловес застрял в «Газели».