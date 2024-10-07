Туристам из России показывали в Турции фальшивые достопримечательности

В турецкой Каппадокии местные гиды обманывают туристов, включая российских, продавая им фальшивые экскурсии — под видом объектов культурного наследия им показывают склады и деревенские дома. Об этом пишет kp.ru.

Вместо нацпарка Гёреме, входящего во всемирное наследие ЮНЕСКО и долины Ихлара, туристов везут в подземные склады, уверяя, что это есть знаменитые достопримечательности.

Эксперт по турецкому туристическому рынку Саваш Даш отметил, что подобным грешат даже официальные лицензированные гиды.

«Мошенничеством занимаются лицензированные гиды. Они... позорят страну», — отметил гид Суат Турал.

В начале октября в АТОР сообщили, что средний чек тура в Турцию в октябре снизился на 10% по сравнению с сентябрем, до 208,2 тыс. рублей. Такая сумма получилась из расчета при среднем количестве туристов в туре 2,35 человека и средней продолжительности отдыха в 8 ночей. Основная доля бронирований приходится на курорты провинции Анталья — 85% от общего числа проданных турпакетов.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.