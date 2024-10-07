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Спортсмены из Подмосковья завоевали несколько медалей на соревнованиях по конному спорту

Команда Подмосковья выиграла 4 медали на соревнованиях по конному спорту

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Администрация г.о. Химки

Спортсмены из Московской области стали победителями и призерами различных соревнований по конному спорту, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Герман Сердечнов победил на лошади по кличке Кордетто в манежной езде, кроссе и конкуре на чемпионате России среди всадников на молодых лошадях, а Софья Гаврилина победила на первенстве Центрального федерального округа в категории «Легкий класс 100».

Также Василиса Маврина взяла бронзу на лошади Овод-06.

Соревнования проходили в конноспортивном комплексе «Maxima Park» в Дмитровском городском округе Московской области с 27 по 29 сентября. Участие в турнире приняли всадники старше 16 лет.

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