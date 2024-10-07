Спортсмены из Подмосковья завоевали несколько медалей на соревнованиях по конному спорту

Спортсмены из Московской области стали победителями и призерами различных соревнований по конному спорту, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Герман Сердечнов победил на лошади по кличке Кордетто в манежной езде, кроссе и конкуре на чемпионате России среди всадников на молодых лошадях, а Софья Гаврилина победила на первенстве Центрального федерального округа в категории «Легкий класс 100».

Также Василиса Маврина взяла бронзу на лошади Овод-06.

Соревнования проходили в конноспортивном комплексе «Maxima Park» в Дмитровском городском округе Московской области с 27 по 29 сентября. Участие в турнире приняли всадники старше 16 лет.