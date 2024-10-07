Вице-спикер СФ назвал сбалансированным проект федерального бюджета

Проект федерального бюджета сбалансирован и отвечает поставленным президентом России Владимиром Путиным задачам. Об этом рассказал врио секретаря генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

По его словам, бюджет на предстоящую трехлетку предусматривает поддержку регионов и полное выполнение социальных обязательств.

«Летом было поручение предусмотреть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Она в федеральном бюджете предусмотрена», — отметил он.

Якушев подчеркнул, что были обеспечены основные приоритеты – национальная оборона, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры.

Особое внимание, по его мнению, в проекте бюджета уделено поддержке регионов. Он уточнил, что традиционные дотации на сбалансированность бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2025 году увеличиваются на 6%.

Также Якушев отметил, что в проекте получил отражение механизм списания двух третей задолженностей, которые бюджеты регионов имеют перед федеральным бюджетом.

«Это можно будет сделать, если высвободившиеся средства направлены на инвестиции внутри региона и на развитие инфраструктуры. То есть главное, чтобы субъекты РФ грамотно этим механизмом воспользовались», — отметил он.

Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы внесен в Госдуму. Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с правительством России.