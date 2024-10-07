Россиянам рассказали, как сохранить иммунитет осенью и зимой

Специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как сохранить иммунитет осенью и зимой. По его словам, в современном мире невозможно получить с пищей все необходимые витамины и микроэлементы.

«Как бы мы не старались, вкладывая огромные деньги в собственный рацион, включая в него самые модные течения — это могут быть морепродукты, это могут быть какие-то невероятные фито-комбинации — все это не работает. <...> Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что перегружать организм биоактивными добавками (БАД) не следует. Их назначением и дозировками должен заниматься врач, а самим пациентам нужно относиться к БАДам не менее серьезно, чем к лекарствам, резюмировал Эдигер.

До этого эксперты объяснили, как нужно питаться осенью и зимой. По их словам, необходимо повысить калорийность пищи, но не за счет жирных и вредных продуктов, а за счет полезных и сытных — наваристых супов, рыбы, круп. Лучше воздержаться от диет, а с учетом снижения иммунитета добавить в рацион больше растительной пищи.

Ранее россиянам назвали продукт, повышающий гемоглобин и снижающий вес.