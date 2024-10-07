В Чечне уволили учителя за оскорбление христиан

Школьного учителя Мансура Жабраилова уволили из системы образования Чечни за оскорбление религиозных чувств христиан, он был задержан в сентябре. Об этом в Telegram-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

В сентябре в СМИ распространилась информация, что в Чечне учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов оскорбляет христианство. В своих публикациях в соцсетях он называл Иисуса «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками».

Дудаев сообщил, что Джабраилов был уволен и задержан еще во второй половине сентября.

В отношении него ведутся следственные действия. Высказывания проанализирует религиоведческая экспертиза в Ставрополе.

До этого суд Москвы назначил россиянину Александру Мураеву наказание в виде обязательных работ по статье об оскорблении чувств верующих. Находясь в одном из православных храмов Москвы в нетрезвом состоянии, он нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект об ответственности за оскорбление педагогов.