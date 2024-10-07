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В Чечне уволили учителя за оскорбление христиан

Дудаев сообщил об увольнении учителя Жабраилова, оскорбляющего христиан

Школьного учителя Мансура Жабраилова уволили из системы образования Чечни за оскорбление религиозных чувств христиан, он был задержан в сентябре. Об этом в Telegram-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

В сентябре в СМИ распространилась информация, что в Чечне учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов оскорбляет христианство. В своих публикациях в соцсетях он называл Иисуса «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками».

Дудаев сообщил, что Джабраилов был уволен и задержан еще во второй половине сентября.

В отношении него ведутся следственные действия. Высказывания проанализирует религиоведческая экспертиза в Ставрополе.

До этого суд Москвы назначил россиянину Александру Мураеву наказание в виде обязательных работ по статье об оскорблении чувств верующих. Находясь в одном из православных храмов Москвы в нетрезвом состоянии, он нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект об ответственности за оскорбление педагогов.

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