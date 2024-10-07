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В Ленобласти застрявший в кольце палец школьника освободили с помощью болгарки

В Ленобласти спасатели сняли кольцо с пальца ребенка с помощью болгарки

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Shutterstock

В Ленобласти пришлось привлекать спасателей, чтобы они помогли снять кольцо с пальца ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Мальчик из деревни Лаголово надел на средний палец украшение, но не смог снять, после чего рука стала краснеть и опухать. Родители тоже не смогли помочь ребенку, в травмпункте и больнице медики не смогли снять аксессуар.

«Вызволить заметно опухший и побагровевший палец удалось только спасателям – они вооружились болгаркой», – сообщается в публикации.

Чтобы снять кольцо, сотрудникам МЧС понадобилось много времени, они закончили «только к утру». Каких-либо повреждений процесс ребенку не нанес. Сейчас с рукой все хорошо.

До этого в Рязани девушка обратилась к врачам из-за инородного предмета в ухе. Она пыталась достать его сама, но после нескольких попыток испугалась возможных последствий. Выяснилось, что предмет проник слишком глубоко и вызвал воспаление.

Чтобы извлечь предмет, медики провели операцию.

Ранее школьник два года жаловался на неприятный запах из-за застрявшего в носу шурупа.

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