Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии возросла

Площадь горящих резервуаров на нефтебазе в Феодосии увеличилась, продолжают гореть три емкости с нефтепродуктами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, площадь пожара возросла до 1 тысячи квадратных метров.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко. В результате атаки на нефтебазу три человека получили ранения.

Первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что регион полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита не наблюдается.

Глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим пожаром движение транспорта на двух улицах в городе перекрыли. Ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом. Введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе.