В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с протаранившим семь машин самосвалом

В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

Всего водитель большегруза протаранил семь автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает сообщество «ЧП Серпухов» во «ВКонтакте», на трассе М-2, на которое произошло ДТП, наблюдаются большие пробки. Водители, которые находятся на месте, рекомендуют выбирать другие пути.

Ранее в Барнауле пьяный россиянин протаранил восемь машин.