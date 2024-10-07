Подросток из Петербурга ушел с вечеринки через окно из-за угроз

Школьник из Петербурга попал в больницу после попытки покинуть вечеринку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Муринской дороге. По данным источника, 17-летний молодой человек пришел в гости к людям, с которыми не был знаком. Там он распивал алкогольные напитки, но в какой-то момент, по предварительной информации, ему начали угрожать.

Это напугало подростка, поэтому, чтобы спасти свою жизнь, он выпрыгнул из окна третьего этажа.

«Скорая забрала его с алкогольным отравлением, закрытым переломом лодыжки и ушибом стопы», – сообщается в публикации.

До этого в Москве в больницу попал школьник, который поспорил с друзьями. Перед прогулкой он встретился с друзьями и в магазине взял головку чеснока. Когда компания присела на лавочку в парке, он начал есть купленное, но в какой-то момент стал кашлять и упал на землю.

Ранее в Москве муж вышел из квартиры через окно, не желая пересекаться с женой.