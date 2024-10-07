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Мужчина 6 лет выдавал себя за пилота, инженера и прокурора и был арестован

WOB: малайзиец 6 лет обманывал людей, выдавая себя за пилота, инженера и прокурора

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Depositphotos

В Малайзии арестовали мужчину, который шесть лет выдавал себя за пилота, инженера, прокурора и представителя других профессий, пишет World of Buzz. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Как пишут СМИ, Мохамад Файзул Бахарудин, выдававший себя за различные профессии, включая пилота и инженера, был арестован Департаментом по расследованию коммерческих преступлений после длительного расследования, начавшегося в 2018 году.

Согласно отчетам, Файзул обманывал своих жертв, представляясь специалистом из профессий, к которым не имел никакого отношения. В частности, он представлялся пилотом Airbus, инженером компании Petronas и прокурором. При этом мужчина вел кочевой образ жизни, часто меняя места жительства, что помогало ему избегать разоблачения.

«Он был красноречивым собеседником и умел убеждать своих жертв в заключении сделок», — говорится в заявлении полиции.

На днях Мохамад предстал перед судом. Он обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Малайзии: выдача себя за государственного служащего, кража и мошенничество.

Ранее в Таиланде мужчина 20 лет выдавал себя за хирурга и был арестован.

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