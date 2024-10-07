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Супруги нашли свое утерянное свадебное видео спустя 57 лет благодаря соцсетям

UPI: пара из Австралии спустя 57 лет нашла свое свадебное видео в соцсетях

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CBS Chicago/YouTube

Супруги из Австралии нашли свое утерянное свадебное видео спустя 57 лет благодаря соцсетям, пишет UPI.

Эйлин и Билл Тернбулл, 77-летние жители Брисбена, сыграли свадьбу в 1967 году в церкви Мастрик в Абердине, Шотландия. Оказалось, видео с торжества, которое пара считала утерянным, было найдено Терри Чейном, который наткнулся на ролик при оцифровке материалов.

Мужчина объяснил, что собирает старые видео со всего мира — это его хобби. Поняв, что свадебный ролик может иметь ценность для самих супругов или их родственников, он начал поиски пары, разместив соответствующий пост в соцсетях.

Спустя полгода благодаря многочисленным репостам кадры появились в ленте Эйлин.

«Я повернулась к мужу и сказала: «Вот наша свадебное видео!», — вспоминает она.

После пара связалась с Чейном, и тот радостью отправил оцифрованную копию видео Эйлин и Биллу.

«Это просто потрясающе, я до сих пор не могу в это поверить», — призналась Эйлин.

Ранее в Китае женщина сыграла свадьбу с парализованным партнером через пять месяцев после знакомств.

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