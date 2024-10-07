Россиянка чудом спаслась от медведя, когда выходила из подъезда дома

На Камчатке местной жительнице удалось избежать встречи с медведем благодаря своей быстрой реакции. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1», который опубликовал кадры с лесным гостем, вышедшим к жилым домам.

Молодой медведь подошел вплотную к многоэтажкам в селе Паратунка Елизовского района. На видео животное идет вдоль дома, рядом с припаркованными машинами. В какой-то момент, заметив что-то, зверь начинает ускоряться и разгоняться в сторону одного из подъездов. Как выяснилось позже, в момент прогулки лесного гостя у дома, из него выходила женщина. Этот момент и попал на видео.

«Выходила из подъезда, а медведь бросился в ее сторону с рыком. Она забежала обратно в подъезд», — рассказали очевидцы.

По словам свидетелей случившегося, убегая, женщина споткнулась и упала. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью. О дальнейшей судьбе медведя не сообщается.

Ранее в Кемеровской области медведь устроил погром на территории частного дома.