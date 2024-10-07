Baza: три человека пострадали при ракетной атаке на нефтебазу в Крыму

В результате атаки на нефтебазу в крымской Феодосии три человека получили ранения. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«В результате атаки пострадали трое человек, есть госпитализированные», — говорится в сообщении.

По информации канала, по территории нефтебазы был нанесен ракетный удар, который разрушил два резервуара с топливом и повредил еще три, на которых и начался пожар.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим пожаром движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии перекрыли. Ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом. Введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе.