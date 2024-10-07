В Приморье двух женщин забрали на скорой после нападения неадеквата

Во Владивостоке местный житель несколько месяцев преследовал женщин в микрорайоне Снеговая падь, пока его не задержали правоохранители. Об этом сообщает «ВОСТОК-МЕДИА» в Telegram-канале.

По информации СМИ, дебошир напал на нескольких жительниц дома по улице Адмирала Горшкова. В том числе жертвами избиения незнакомца стали две женщины, одна из них была беременна. Обеих забрала скорая помощь. На кадрах, опубликованных изданием, мужчина в светлой одежде без причины нападает на прохожих и начинает их избивать.

Как уточнили в пресс-службе краевой полиции, по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 43-летний местный житель. Действия дебошира пресекли росгвардейцы, прибывшие в район после вызова мужчины, ставшего очевидцем избиения.

«Мужчина передан в специализированное учреждение для прохождения лечения», — отметили в пресс-службе краевого МВД.

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