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Эксперт назвал неочевидный способ распознать телефонных мошенников

Киберэксперт Михайлов: телефонные мошенники всегда рассчитывают на панику жертвы

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Depositphotos

Телефонные мошенники всегда рассчитывают на то, что жертва начнет паниковать. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.

«Мошенники пытаются помочь срочно спасти ваши деньги. Если не сейчас, то сбережения точно будут утеряны, расчет на давление и механическую панику, в таком случае пользователя можно попытаться убедить сказать код из SMS или перевести деньги на счет злоумышленника», — рассказал Михайлов.

Он добавил, что мошенники чаще всего пытаются добавить себе вымышленный вес и авторитет. Злоумышленники могут представляться сотрудниками Банка России, правоохранительных органов или иных госструктур.

Эксперт напомнил, что код из SMS требуют только мошенники. Настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не спросят такие данные.

Руководитель направления повышения киберграмотности пользователей компании МТС RED Илья Одинцов до этого рассказал, что самой популярной схемой мошенничества в России по итогам третьего квартала 2024 года (июль — сентябрь) стали фейковые розыгрыши. Злоумышленники, обещая жертвам дорогие призы, обманом выманивали у них деньги и данные банковских карт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих бесплатную замену бытовых счетчиков.

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