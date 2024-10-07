В Тюмени экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирское воздушное судно, следовавшее из Тюмени в Надым, на полпути экстренно вернулось в аэропорт вылета. Об этом пишет портал 72.ru.

В материале отмечается, что самолет принадлежит российской авиакомпании «Ямал». Как рассказали в пресс-службе аэропорта, экипаж лайнера принял решение вернуться в Тюмень по технической причине.

По словам представителей местной транспортной прокуратуры, посадка воздушного судна прошла без каких-либо проблем. Ожидается, что пассажирам рейса предоставят возможность добраться до Надыма на другом самолете.

В самом «Ямале» ситуацию пока никак не комментировали.

Ночью 2 октября самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва — Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной послужило постановление Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) о приостановке полетов гражданских лайнеров над Израилем, Ираном и Ираком.

Тогда еврейское государство подверглось массированной атаке со стороны Тегерана. В ходе обстрела Исламская Республика выпустила в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Новом Уренгое у пассажирского самолета при взлете открылась одна из дверей.