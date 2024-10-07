Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Украины выявили повреждение инфраструктурного объекта

Объект критической инфраструктуры в Сумах получил урон в результате взрывов

close
Shutterstock/RONEDYA

Повреждение объекта критической инфраструктуры зафиксировали в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщается на странице оперативного командования украинских войск «Север» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сумы. <...> Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Данные с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что ночью на территории Сумской области действовал режим воздушной тревоги. При этом за утро жителей региона уже два раза успели предупредить о возможной опасности.

7 октября в городе Павлограде, который находится в Днепропетровской области, загорелось одно из предприятий. Как рассказал глава регионального совета Николай Лукашук, пожар начался в результате взрывов.

За день до этого на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области выявили повреждение сразу нескольких инфраструктурных объектов. По словам руководителя местной администрации Ивана Федорова, перед этим в регионе произошли не менее 396 взрывов.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена газораспределительная станция.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами