На севере Украины выявили повреждение инфраструктурного объекта

Повреждение объекта критической инфраструктуры зафиксировали в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщается на странице оперативного командования украинских войск «Север» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сумы. <...> Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Данные с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что ночью на территории Сумской области действовал режим воздушной тревоги. При этом за утро жителей региона уже два раза успели предупредить о возможной опасности.

7 октября в городе Павлограде, который находится в Днепропетровской области, загорелось одно из предприятий. Как рассказал глава регионального совета Николай Лукашук, пожар начался в результате взрывов.

За день до этого на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области выявили повреждение сразу нескольких инфраструктурных объектов. По словам руководителя местной администрации Ивана Федорова, перед этим в регионе произошли не менее 396 взрывов.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена газораспределительная станция.