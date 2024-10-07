В Москве произошел пожар на складе

В Москве на Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Москвы».

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

3 октября пожар произошел в Краевом музыкальном театре в центре Хабаровска.

Днем ранее в Москве загорелась гостиница возле станции метро «Водный стадион». По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел на одном из ярусов крыши делового центра «Охотник». Неподалеку от места пожара находится торговый центр «Водный».

30 сентября на севере Москвы загорелись несколько квартир в ЖК «Селигер Сити». Пожар произошел в ночное время. Открытое горение удалось ликвидировать к 3:54 по московскому времени.

Ранее пожар произошел в жилом доме на севере Москвы.