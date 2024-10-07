В Якутии медведь задрал мужчину

Медведь задрал мужчину в Усть-Майском районе Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Инцидент случился в 45 километрах от села Эжанцы — в местности «Эльбех», отметили в ведомстве.

Пострадавший мужчина 1968 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ведомстве выясняют все обстоятельства происшествия.

До этого сообщалось, что в Булунском улусе Якутии белый медведь терроризирует жителей деревни, хищник без опаски выходит к людям, не боится собак и громких звуков. Местные охотники не могли ликвидировать зверя, поскольку он занесен в Красную книгу.

А в Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

В Петропавловске-Камчатском учеников местного лицея не отпускают домой без сопровождения родителей, возле образовательного учреждения была замечена медведица с медвежатами. На территории школы организовали работу охотинспекторов.

Ранее российским вахтовикам пришлось прятаться на трубах от любопытного медведя.