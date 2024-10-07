Штаб-квартиру ХДС в Германии измазали красной краской

Неизвестный измазал красной краской штаб-квартиру Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранителей.

«Сегодня утром в районе Тиргартен произошло повреждение имущества одного из федеральных офисов партии», — отметили в полиции.

Сотрудник службы безопасности обратил внимание на человека в маске около 3:30 (4:30 мск). Злоумышленник написал красной краской несколько слов, связанных с ближневосточным конфликтом, и скрылся. Спецподразделение полиции Берлина взяло на себя расследование произошедшего.

В начале октября министерство внутренних дел Германии зарегистрировало двукратный рост преступлений на почве антисемитизма. Это подтверждает статистика ведомства. Полиция зафиксировала значительный рост числа антисемитских правонарушений с момента террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. До этого в Берлине издательство газеты Tagesspiegel облили красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ.

Ранее в ЕС рассказали о высоком уровне антисемитизма в Европе.