Незнакомец вернул пожилой женщине потерянный конверт с $12000

В США 71-летняя Ван Ха случайно обронила конверт, в котором находились накопления в сумме $12000, но деньги вернул незнакомец. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Пожилая женщина собиралась отдать сбережения своим трем детям. Но когда вернулась из магазина в Шрусбери (Массачусетс), то заметила пропажу конверта.

Поскольку Ван Ха не говорит по-английски, в поисках денег ей помогал племянник. Видеозаписи с камер наблюдения в супермаркете не дали ответа на вопрос, где женщина потеряла конверт.

Но когда Ван Ха вместе с племянником собиралась ни с чем возвращаться домой, из магазина выбежал менеджер, который сообщил, что покупатель отдал конверт в службу поддержки — каждый доллар был на месте, подчеркнули в издании.

Мужчина, вернувший конверт, представился только Скипом. Он постоянный покупатель магазина, в котором работает его девушка. Ван Ха вместе с племянником в тот же день передали возлюбленной Скипа $300 в знак благодарности.

До этого сообщалось, что в США вернули владельцу кошелек, который был потерян почти 30 лет назад. Внутри было несколько кредитных карт и водительское удостоверение.

Ранее пенсионерка отправилась под суд после того, как нашла в ресторане кошелек.