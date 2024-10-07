На юге и Северном Кавказе прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

На юге и Северном Кавказе России ожидается пятый класс пожарной опасности, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет о Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также о юго-востоке Приволжского федерального округа, где прогнозируется дефицит осадков и высокая температура. Вильфанд отметил, что дожди в этих регионах будут фрагментарными и не снизят пожарную опасность.

Пятый (самый высокий) класс пожарной опасности — это чрезвычайная пожарная опасность. Если в таких условиях начинается возгорание, потушить огонь крайне сложно.

В конце сентября такая ситуация возникла в Спасском районе Рязанской области, где был введен режим ЧС. По словам губернатора, в регионе был установлен самый высокий класс пожарной опасности. На протяжении трех дней сильный ветер обрывал линии электропередачи, а от искр загорались сухая листва и трава. Распространению пламени способствовал ветер.

Ранее синоптик спрогнозировал летнюю жару в некоторых регионах России.