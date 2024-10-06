В Каспийске ликвидировали пожар в выставочном центре

В Дагестане полностью потушили возгорание в трехэтажном выставочном центре в городе Каспийске. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ликвидировать пожар удалось в 19:00.

Возгорание на территории выставочного центра «Каспий Экспо» произошло днем 6 октября. Огонь распространился на втором этаже торгового здания «Пир». Источники сообщили, что огнем были охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. При тушении пострадали трое спасателей — один из них был госпитализирован с ожогами, двоим оказали помощь на месте. Отмечается, что мужчины надышались угарным газом. На борьбу с огнем бросили 78 человек и 23 единицы техники. Пожар был локализован на 700 «квадратах» в 14:26, еще через час удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее местный житель рассказал, с чего начался пожар в «Каспий Экспо».