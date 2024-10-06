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Несколько пожарных пострадали при пожаре в Каспийске

РКБ: трое сотрудников МЧС при пожаре в Каспийске получили ожоги средней тяжести

Три сотрудника МЧС, которые пострадали при тушении пожара в Каспийске, находятся в состоянии средней степени тяжести, у них ожоги от 10 до 26% поверхности тела. Об этом сообщил заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени А.В. Вишневского Магомед Ахмедов, передает ТАСС.

«У одного пострадавшего порядка 26% ожогов поверхности тела, у двоих других – около 10%, у всех троих — термоингаляционное поражение первой степени», — сказал врач.

Ахмедов отметил, что спасателей госпитализировали в реанимационное отделение, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

МЧС 6 октября сообщило, что сотрудники экстренных служб потушили открытый огонь на территории выставочного центра, расположенного в городе Каспийске в Республике Дагестан.

Пожар на территории выставочного центра «Каспий Экспо» начался днем 6 октября. Огонь распространился на втором этаже торгового здания «Пир».

Сотрудникам экстренных служб, прибывшим на место происшествия, удалось локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, всего к тушению огня привлекли 78 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее в Дагестане загорелась гостиница «Киев».

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