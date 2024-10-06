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В Каспийске ликвидировали открытое горение в выставочном центре

МЧС РФ: пожарные потушили открытый огонь в выставочном центре в Каспийске

Сотрудники экстренных служб потушили открытый огонь на территории выставочного центра, расположенного в городе Каспийске в Республике Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«В Каспийске сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение», — говорится в заявлении.

Пожар на территории выставочного центра «Каспий Экспо» начался днем 6 октября. Огонь распространился на втором этаже торгового здания «Пир».

Сотрудникам экстренных служб, прибывшим на место происшествия, удалось локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, всего к тушению огня привлекли 78 специалистов и 23 единицы техники.

При этом трое пожарных получили травмы. Одному из них понадобилась госпитализация, а его коллегам оказали медицинскую помощь прямо на месте, сообщил Telegram-канал SHOT.

В свою очередь, Telegram-канал Mash Gor написал, что пламя охватило оптовую точку продажи мягких игрушек и секции с бытовой техникой. Также в СМИ появилась информация, что в загоревшейся постройке находится офис Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения по республике.

Ранее в Дагестане загорелась гостиница «Киев».

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