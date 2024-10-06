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Москвичей предупредили о грозе в ночь на 7 октября

Синоптик Тишковец: в Москве в ночь на 7 октября возможна гроза

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Maxim Shemetov/Reuters

В ночь на понедельник, 7 октября, в столице выпадет до 20 миллиметров осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко — по статистике 1 раз в 3-4 года, температура воздуха плюс 8-11 градусов», — сказал специалист.

Синоптик добавил, что температура воздуха днем в понедельник составит от +15°C до +18°C. При этом дожди продолжатся, но их интенсивность значительно снизится.

Тишковец отметил, что всего за сутки в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков. По словам специалиста, такое количество сопоставимо 41% от месячной нормы.

Аналогичный прогноз накануне дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в регионе 6 и 7 октября может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

Специалист подчеркнул, что первой половине 6 октября дождей не ожидается, а после полудня произойдет очередное изменение циркуляции и будет проходить теплый фронт. При этом осадки прогнозируются в ночь на 7 октября.

Ранее синоптик рассказал, сколько продлятся магнитные бури на Земле.

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