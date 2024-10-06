В Петербурге подросток провалился в открытый люк и сломал крестец

В Калининском районе Петербурга 14-летний школьник получил серьезные травмы, провалившись в открытый люк. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Вавиловых, 14-летний мальчик не заметил открытый люк. Подросток упал и ударился ягодицами и левой стопой, пострадавшего доставили в больницу.

У него диагностирован перелом крестца без смещения, несовершеннолетний находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани врачи спасли 12-летнего мальчика, который упал в костер. Ребенок отдыхал с семьей на природе, сел на походный стульчик и вместе с ним упал в огонь. Врачи 25 дней боролись за жизнь пострадавшего — ему диагностировали глубокие термические ожоги порядка 60% покровов тела.

Ранее в Северной Осетии ребенок получил сильные ожоги во время игры в прятки.