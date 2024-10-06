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В МИД рассказали, сколько казахстанцев участвуют в голосовании по АЭС за границей

МИД: 12 тыс. казахстанцев зарегистрированы за границей для голосования по АЭС

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Более 12 тысяч граждан Казахстана зарегистрировались за границей для голосования на референдуме по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане. Об этом сообщил в Центральной избирательной комиссии республики заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

По его словам, в 59 иностранных государствах открыли 74 участковые комиссии с общим количеством избирателей 12 307 человек. По состоянию на 8:15 (6:15 мск) утра за рубежом начали работать 26 участковых комиссий референдума.

Он отметил, что скоро откроются участки в средневосточных и европейских странах. Всего ожидается открытие еще 48 участков.

Референдум начался 6 октября. Организаторы подсчитали, что на 10 тысячах 325 избирательных участках должны проголосовать не менее 12 млн граждан. Казахстанцы должны ответить на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). Итоги голосования опубликуют в СМИ с 7 по 12 октября.

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда Токаев предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

Ранее президент Казахстана проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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