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Трамп обрушился с критикой на Байдена и Харрис из-за урагана «Хелен»

Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал администрацию в лице действующего главы государства Джо Байдена и своего соперника на выборах, вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана «Хелен» на фоне многомиллиардной помощи другим странам. Слова экс-главы Белого дома передает медиакомпания RSBN.

«Они (Байден и Харрис — «Газета.Ru») предлагают $750 людям, чьи дома смыло, и при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Батлере.

Ураган «Хелен», который обрушился на США в конце сентября, принес многочисленные разрушения. По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 227 человек.

По информации портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек. Больше всего пострадали американцы в штатах Северная и Южная Каролина. При этом в Северной Каролине без света оказались около 90% домохозяйств.

В ночь с 5 на 6 октября Трамп провел митинг в городе Батлер, штата Пенсильвания. The New York Times писала, что перед выступлением бывшего президента на мероприятии были усилены меры безопасности на фоне покушения в июле.

Ранее Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге в Батлере.

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Выборы в США — 2024
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