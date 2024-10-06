Трамп обрушился с критикой на Байдена и Харрис из-за урагана «Хелен»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал администрацию в лице действующего главы государства Джо Байдена и своего соперника на выборах, вице-президента Камалы Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана «Хелен» на фоне многомиллиардной помощи другим странам. Слова экс-главы Белого дома передает медиакомпания RSBN.

«Они (Байден и Харрис — «Газета.Ru») предлагают $750 людям, чьи дома смыло, и при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Батлере.

Ураган «Хелен», который обрушился на США в конце сентября, принес многочисленные разрушения. По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 227 человек.

По информации портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек. Больше всего пострадали американцы в штатах Северная и Южная Каролина. При этом в Северной Каролине без света оказались около 90% домохозяйств.

В ночь с 5 на 6 октября Трамп провел митинг в городе Батлер, штата Пенсильвания. The New York Times писала, что перед выступлением бывшего президента на мероприятии были усилены меры безопасности на фоне покушения в июле.

Ранее Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном митинге в Батлере.