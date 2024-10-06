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Юрист ответила, спишется ли ипотека и другие кредиты при банкротстве

Юрист Кулниязова: при банкротстве ипотечное жилье можно сохранить

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Pexels

С 2015 года любой гражданин РФ может списать все свои кредиты через закон о банкротстве. Эта процедура направлена на оздоровление финансового положения гражданина. Например, если его доходы становятся ниже кредитных обязательств, то он имеет право обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом с целью списать с себя кредиты, рассказала «Газете.Ru» юрист Айжан Кулниязова (Азенова).

Процедура банкротства регламентирована федеральным законом 127 «О несостоятельности» (о банкротстве), статус банкротом можно получить через арбитражный суд, а с 2020 года через МФЦ в определенных случаях.

«Самый популярный способ финансового оздоровления на данный момент в России это банкротства физического лица через арбитражный суд. И эта популярность будет только расти в связи с тем, что с июля 2024 года законодатель дает право гражданам списывать все кредиты, сохраняя ипотечное жилье», — отметила она.

По словам юриста, ранее при списании кредитов с ипотечным жильем, последнее можно было потерять. Сейчас же законодатель дает возможность сохранить ипотечное жилье.

«Для этого нужно подать в арбитражный суд заявление о признании себя несостоятельным, то есть банкротом, и в рамках этого дела подать заявление о выводе ипотечного жилья из реестра. Таким образом гражданин сохраняет за собой жилье, и продолжает платить только ипотечный кредит уже по новому графику, утвержденному судьей, при этом изменения в договор ипотеки не вносятся», — подчеркнула эксперт.

У данных поправок есть ключевое условие: ипотечное жилье должно быть единственным; у банкрота должно быть 3-е лицо, гарант, который в случае форс-мажора будет обеспечивать выплату ипотеки по новому графику; граждане, попавшие в сложное финансовое положение, смогут освободиться от долгов и при этом сохранить жилье.

«Здесь очень важно соблюдать все условия закона о банкротстве физического лица, а также знать что данного механизма есть последствия. Например, процедура банкротства возможна раз в 5 лет, некоторое время банкрот не сможет занимать руководящие должности и быть учредителем ООО, а также не сможет быть в руководящих банковских позициях. Конечно, ситуация банкротства очень непростая, и сохранение ипотечного жилья требует грамотного юридического сопровождения. Но при правильном подходе и учете всех нюансов законодательства есть возможность избежать утраты единственного жилья», — резюмировала специалист.

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